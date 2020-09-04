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09:34 04.09.2020

Пекин возобновил прямые авиарейсы с восемью странами мира

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Пекин возобновил прямые авиарейсы с восемью странами мира

Столица Китая с четверга возобновила прямое пассажирское авиасообщение, ранее приостановленное из-за эпидемии коронавируса, сообщили местные СМИ.

Первый прямой международный рейс CA746 по маршруту Пномпень-Пекин выполнила авиакомпания Air China.

Регулярные авиарейсы будут осуществляться со странами с достаточно благоприятной эпидемиологической обстановкой: Таиландом, Камбоджей, Пакистаном, Грецией, Данией, Австрией, Швецией и Канадой.

Все прибывающие в Пекин пассажиры будут проходить процедуру медицинского освидетельствования, сообщает пекинская газета "Синьцзин бао".

Так, всех 140 пассажиров, прибывших в четверг из столицы Камбоджи в пекинский аэропорт "Шоуду", у трапа самолета встречали сотрудники в защитных костюмах. Всех прилетевших препроводили в зону T3-D, где у них измерили температуру, они заполнили специальные медицинские карточки, прошли медицинское обследование и зарегистрировались.

Вся процедура заняла 69 минут.

С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 102 активных случая заражения, из которых 2 тыс. 553 ввозных. Случаи заражения коронавирусом внутри страны не фиксируются уже более недели, все новые случаи "завозные". В Пекине новые случаи заболевания COVID-19 не фиксируются уже около месяца.

Теги: #коронавирус #авиарейсы #китай #пекин
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