В Украине COVID-19 за сутки заболели 2723 человека, 51 умерший

В Украине на утро пятницы выявлено 2 723 инфицированных коронавирусом за сутки, 51 новая жертва вируса, 937 ранее заболевших выздоровели, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 3 сентября, сообщалось о 2430 заболевших, 2 сентября был антирекорд: 2 495 новых инфицированных и 51 умерший за сутки, 1 сентября сообщалось о 2 088 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро пятницы 130 951 человек, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 761 человек, выздоровели - 60 613 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 67 577 человек, что на 1 735 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (371), Тернопольской (204), Одесской (225), областях, а также в Киеве (319).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 131 подозрение на заболевание Covid-19.