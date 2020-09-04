В Двуречанском лесничестве Харьковской области продолжается тушение отдельных очагов тления пожара

Спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины масштабного пожара, который начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области 2 сентября, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 4 сентября открытого огня нет, проводится дотушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства.

К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС – 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которыми осуществлены 73 сброса (254 тонны воды).

Как сообщалось, 2 сентября днем на территории Двуречанского лесничества на окраине с.Горобьевка Двуречанского района загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га, в т.ч. 100 га верхового леса. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка.

По состоянию 7:00 3 сентября продолжалось тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих Горобьевки и Гряниковки были ликвидированы.

3 сентября Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с масштабным пожаром.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью был госпитализирован 1 человек.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.