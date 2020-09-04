События

08:27 04.09.2020

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,3 млн, число жертв - 868 тыс. человек

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Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,3 млн, число жертв - 868 тыс. человек

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире, по состоянию на 8:00 по Киеву пятницы, достигло 26 млн 304 тыс. 856 человек, увеличившись за сутки на 273 тыс. 446 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число умерших от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 868 тыс. 733 человек против 863 тыс. 28 человек днем ранее, излечились 17,5 млн человек.

Более 3 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах на утро пятницы суммарно выявлено 6 млн 150 тыс. 16 инфицированных, скончались 186 тыс. 790 человек, выздоровели более 2,26 млн человек.

В Бразилии число заражений коронавирусом выросло до 4 млн 41 тыс. 638, скончались 124 тыс. 614 человек, поправились 3,4 млн.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заболевших составило на утро пятницы 3 млн 936 тыс. 747 при 68 тыс. 472 летальных исходах и 3 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 112. В США на 1 млн населения скончалось 577 человек, Бразилии - 586, Индии - 50.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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