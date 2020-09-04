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07:37 04.09.2020

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в четверг не нарушали

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Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в четверг не нарушали

В четверг, 3 сентября, российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было", – говорится в утренней сводке, на странице штаба ООС в Фейсбуке в пятницу.

В штабе отметили, что режим тишины сохраняется и с начала текущих суток, 4 сентября.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши военные продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
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