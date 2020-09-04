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06:44 04.09.2020

Китай, Индия, Россия и Германия должны защищать окружающую среду аналогично США – Трамп

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Китай, Индия, Россия и Германия должны защищать окружающую среду аналогично США – Трамп

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Пенсильвания заявил, что другие страны должны принимать меры по защите окружающей среды так же, как и США, хотя это и дорого.

"Я, действительно, сторонник защиты окружающей среды, но вы должны понимать, когда мы делаем что-то, а они этого не делают, и мы очищаем, и это очень дорого, а они этого не делают. У нас есть эта огромная планета, и Китай, Индия, Россия, Германия - все эти места дымятся, и мы прекрасно делаем свою работу, они тоже должны это делать", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками.

Администрация Трампа подверглась резкой критике со стороны бывших сотрудников Агентства по охране окружающей среды, а также экологических групп и их сторонников из-за отмены ряда мер защиты окружающей среды в последние годы.

Теги: #сша #трамп #защита #экология
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