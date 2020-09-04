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05:34 04.09.2020

Во Львове начальника отдела ГСЧС задержали при получении взятки за содействие в устройстве на работу

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Во Львове начальника отдела ГСЧС задержали при получении взятки за содействие в устройстве на работу

Начальника отдела ГУ ГСЧС во Львовской области задержали при получении взятки в размере $700, сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук" прокурор Львовской области Ирина Диденко.

"Сегодня задокументировали получение $700 взятки начальником одного из отделов ГУ ГСЧС во Львовской области", - написала прокурор области.

По ее данным, 27-летний руководитель отдела вымогал у гражданина, который хотел трудоустроиться водителем  в отряде технической службы.  Диденко отметила, что соискателя возмутило, что он «вынужден платить за то, что по сути является безоплатным» и он обратился в правоохранительные органы.

Сотрудника ГСЧС задержали в порядке статьи 208 УПК Украины при входе в ресторан. В задержании принимали участие сотрудники ГБР и Национальной полиции.

Теги: #львов #взятка #гсчс
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