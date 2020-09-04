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03:40 04.09.2020

На Буковине лабораторно подтвердили 162 новых случая COVID-19

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На Буковине лабораторно подтвердили 162 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 162 новых случая коронавирусной болезни, выздоровели 73 ранее заболевших, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Есть неприятный рекорд. По сообщению Главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, самый высокий показатель инцидентности за последние 14 дней на уровне района показывает Кицманщина - более 538 случаев на 100 тыс. населения, что в 13,5 раз превышает целевой показатель в Украине", – написал Осачук на своей странице в Фейсбуке в четверг вечером.

По его словам, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС причислила к "красной" зоны карантина еще один район области - Сторожинецкий. "Поэтому очевидно, что ситуация с уровнем заболеваемости не улучшается, наоборот, количество больных только растет", – отметил Осачук.

Всего с первого зафиксированного случая в области коронавирусом заболело 10786 человек, выздоровело – 6467.

За последние сутки 73 буковинца выздоровели.

Теги: #буковина #коронавирус
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