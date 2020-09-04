События

02:21 04.09.2020

Страны ЕС осуждают отравление Навального, оставляют за собой право на санкции

3 мин читать
Страны ЕС осуждают отравление Навального, оставляют за собой право на санкции

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени 27 государств-членов Евросоюза выступил с решительным осуждением отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает покушение на Алексея Навального, который был отравлен военным химическим нервнопаралитическим веществом группы "Новичок", аналогичным тому, которое использовалось при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года", - говорится в заявлении, опубликованном в Брюсселе в четверг вечером.

"Применение химического оружия совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, представляет собой серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека", - подчеркивается в коммюнике от имени ЕС.

"Европейский союз призывает к совместному международному ответу (на инцидент с Навальным - ИФ) и оставляет за собой право принимать соответствующие действия, в том числе посредством ограничительных мер", - сказано в документе.

В нем отмечается, что это новое покушение на гражданина России произошло на территории Российской Федерации. "Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление при полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности", - призвали государства ЕС.

Они указали на то, что "безнаказанность не должна и не будет допускаться".

Европейский союз также призвал Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования.

Государства-члены ЕС выразили благодарность берлинской больнице Charite за лечение Навального и пожелали ему скорейшего и полного выздоровления.

"Европейский союз продолжит внимательно следить за этим делом и оценивать его последствия", - отмечается в заявлении Борреля от имени 27 государств-членов ЕС.

Как сообщалось ранее в четверг, Германия проинформировала постпредов стран ЕС в Брюсселе о выводах специализированной химической лаборатории по случаю Навального.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".

 

Теги: #ес #заявление #навальный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:44 03.09.2020
Столтенберг созывает 4 сентября совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией вокруг Навального

Столтенберг созывает 4 сентября совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией вокруг Навального

15:42 03.09.2020
Для санкций ЕС против РФ по инциденту с Навальным необходимы результаты расследования - представитель Борреля

Для санкций ЕС против РФ по инциденту с Навальным необходимы результаты расследования - представитель Борреля

14:58 03.09.2020
Основанием для введения санкций против РФ по инциденту с Навальным должен стать результат расследования, утверждают в ЕС

Основанием для введения санкций против РФ по инциденту с Навальным должен стать результат расследования, утверждают в ЕС

14:28 03.09.2020
Лукашенко заявил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального

Лукашенко заявил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального

11:38 03.09.2020
Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

09:19 03.09.2020
Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких «красных» линий - Порошенко

Отравление Навального это доказательство того, что для Путина нет никаких «красных» линий - Порошенко

05:02 03.09.2020
Офис генпрокурора возобновил расследование уголовных производств, в которых установлены нарушения Европейским судом по правам человека

Офис генпрокурора возобновил расследование уголовных производств, в которых установлены нарушения Европейским судом по правам человека

23:58 02.09.2020
В Грузии ужесточили правила выезда граждан в Европу

В Грузии ужесточили правила выезда граждан в Европу

21:48 02.09.2020
Украина призывает международное сообщество надлежащим образом отреагировать на отравление Алексея Навального – МИД

Украина призывает международное сообщество надлежащим образом отреагировать на отравление Алексея Навального – МИД

20:16 02.09.2020
Глава Еврокомиссии призвала привлечь к ответственности виновных в отравлении Навального

Глава Еврокомиссии призвала привлечь к ответственности виновных в отравлении Навального

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сборная Украины стартовала в элитном дивизионе Лиги наций УЕФА с победы над Швейцарией

Столтенберг созывает 4 сентября совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией вокруг Навального

Из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве в Харьковской области объявлена ЧС регионального уровня – глава обладминистрации

Новое эпидемическое зонирование с 7 сентября: Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы в "красной" зоне

Боец ВСУ погиб во время ликвидации пожара на Луганщине

ПОСЛЕДНЕЕ

Гроза ожидается в ночь на пятницу в Киеве

ПриватБанк заявляет о возобновлении Печерским райсудом исполнительного производства о взыскании $164,5 млн в пользу компаний Суркисов

Сборная Украины стартовала в элитном дивизионе Лиги наций УЕФА с победы над Швейцарией

Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование

Шмыгаль: Проект о назначении пожизненных стипендий педагогам, в числе которых отец Зеленского, отозван в связи с расширением списка стипендиатов

Задержанного у здания МВД Беларуси журналиста отпустили после составления протокола

Рада приняла закон о портфельных гарантиях

Из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве в Харьковской области объявлена ЧС регионального уровня – глава обладминистрации

В Харьковской области пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу из травмата в развлекательном заведении и ранил человека – ГБР

Cпасатели ликвидировали пожар на 24 этаже киевского жилого дома

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА