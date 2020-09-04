Гроза ожидается в ночь на пятницу в Киеве

В ночь на пятницу, 4 сентября, в Киеве ожидается гроза, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"В ближайший час с содержанием ночью 4 сентября в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр, обнародованном в четверг вечером.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.