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22:18 03.09.2020

Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование

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Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в образовании.

"Мы сегодня подготовили новый запрос, по первому Министерство финансов нам дало отказ по финансированию старых секвестрованным программам. В этот раз мы сделали новый запрос чисто на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд грн. Надеемся, что мы на следующей неделе проведем эти изменения", - сказал Шкарлет в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.

Министр отметил, что такая возможность появилась в связи с тем, что средства Фонда борьбы с коронавирусом использованы всего на 32%, и часть средств можно перераспределить на образование.

Как сообщалось, ранее Шкарлет заявлял, что из Фонда борьбы с коронавирусом средства на образование не выделялись, так как Фонд пуст.

Теги: #фонд #образование #коронавирус
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