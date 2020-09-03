Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в образовании.

"Мы сегодня подготовили новый запрос, по первому Министерство финансов нам дало отказ по финансированию старых секвестрованным программам. В этот раз мы сделали новый запрос чисто на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд грн. Надеемся, что мы на следующей неделе проведем эти изменения", - сказал Шкарлет в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.

Министр отметил, что такая возможность появилась в связи с тем, что средства Фонда борьбы с коронавирусом использованы всего на 32%, и часть средств можно перераспределить на образование.

Как сообщалось, ранее Шкарлет заявлял, что из Фонда борьбы с коронавирусом средства на образование не выделялись, так как Фонд пуст.