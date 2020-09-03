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21:27 03.09.2020

Шмыгаль: Проект о назначении пожизненных стипендий педагогам, в числе которых отец Зеленского, отозван в связи с расширением списка стипендиатов

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Шмыгаль: Проект о назначении пожизненных стипендий педагогам, в числе которых отец Зеленского, отозван в связи с расширением списка стипендиатов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил отзыв проекта о назначении пожизненных стипендий педагогам, в котором фигурирует кандидатура Александра Зеленского, отца президента Украины Владимира Зеленского, дополнением списков стипендиатов и награждением их ко дню работника образования.

"Через неожиданный медийный резонанс хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов", – написал премьер-министр на своей странице в Фейсбуке в четверг вечером.

Шмыгаль обратился к ВУЗам страны с просьбой в течение двух недель подать полные списки стипендиатов.

"Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования. Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства", – подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что руководство Государственного университета экономики и технологий г.Кривой Рог заявило, что неоднократно подавало кандидатуру Александра Зеленского, на присвоение почетных званий, но получало отказ.

Об этом речь идет в обращении руководства университета к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и.о. министра образования и науки Украины Сергею Шкарлету, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Обращение было направлено в четверг, после публикации в СМИ материала о якобы намерении Зеленского присвоить своему отцу пожизненную стипендию.

В заявлении также просят учесть, что выдвижение кандидатуры Александра Зеленского на награждение государственными наградами началось задолго до того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский.

2 сентября, Кабинет министров Украины рассматривал подготовленный Министерством образования и науки Украины проект указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования, в том числе Александру Зеленскому. Непосредственно во время заседания по инициативе Шкарлета проект указа был снят с рассмотрения.

Теги: #стипендия #зеленский #отец
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