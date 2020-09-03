Столтенберг созывает 4 сентября совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией вокруг Навального

Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать в пятницу, 4 сентября, совет НАТО на уровне послов в связи с ситуацией с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, передает агентство Bloomberg.

По данным западных СМИ, на совете будут обсуждаться возможные последствия информации об отравлении Навального субстанцией группы нервно-паралитических боевых веществ "Новичок".

Впоследствии официальный представитель НАТО Оана Лунгеску подтвердила в Twitter планы заседания на эту тему.

"Генсек Йенс Столтенберг завтра в 12:30 пообщается со СМИ после встречи Совета НАТО на уровне послов, (который будет посвящен - ИФ) теме атаки при помощи "Новичка" на Алексея Навального", - написала она.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.