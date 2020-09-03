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20:09 03.09.2020

Из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве в Харьковской области объявлена ЧС регионального уровня – глава обладминистрации

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Из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве в Харьковской области объявлена ЧС регионального уровня – глава обладминистрации

Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с масштабным пожаром, который начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области 2 сентября.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал на своей странице в Facebook глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

Как сообщалось, 2 сентября днем на территории Двуречанского лесничества на окраине с.Горобьевка Двуречанского района загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га, в т.ч. 100 га верхового леса. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью был госпитализирован 1 человек.

По состоянию 7:00 3 сентября продолжалось тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка были ликвидированы.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #пожар #харьковская_область
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