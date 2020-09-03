В Харьковской области пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу из травмата в развлекательном заведении и ранил человека – ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, начали досудебное расследование стрельбы, устроенной сотрудником СБУ в одном из харьковских развлекательных заведений.

"По предварительной информации, 2 сентября 2020 года около 4:00 утра старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, произвел три выстрела из специального средства ПМ-Т, в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений... Тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливается", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Сотрудники развлекательного заведения вызвали полицию. Она после выезда на вызов по подследственности передала дело ГБР.

При проведении осмотра места происшествия в помещении развлекательного заведения был изъят пистолет ПМ-Т, два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Уголовное производство начато по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона, оперативное сопровождение - Внутренняя безопасность (ВБ) в Харьковской области Главного управления ВБ СБУ.