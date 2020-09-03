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19:36 03.09.2020

Cпасатели ликвидировали пожар на 24 этаже киевского жилого дома

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Cпасатели ликвидировали пожар на 24 этаже киевского жилого дома

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают о ликвидации пожара в квартире на 24 этаже 25-этажного жилого дома на ул.Сикорского, 4 в Киеве.

Как сообщается в Телеграм-канале ГСЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 16:43.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных частей…. В 18:03 бойцы локализовали возгорание и в 18:56 – ликвидировали", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время пожара пострадал владелец квартиры, который был госпитализирован в ожоговый центр. Также во время проведения разведки было обнаружено тело погибшего мужчины.

На месте задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человек личного состава.

Теги: #киев #пожар
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