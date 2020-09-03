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19:07 03.09.2020

"Укрзализныця" разрабатывает программы по стратегическому планированию развития компании – глава УЗ

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"Укрзализныця" разрабатывает программы по стратегическому планированию развития компании – глава УЗ

Правление АО "Укрзализныця" (УЗ) в настоящее время разрабатывает программы стратегического планирования развития компании, сообщил глава УЗ Владимир Жмак на своем Telegram-канале по итогам первого заседания правления после своего назначения.

"Уже определены основные проблемы и разрабатываются дорожные карты для их преодоления. По каждому направлению закрепляются ответственные, которые в четко определенные сроки должны достичь положительных результатов", - рассказал он.

При этом он отметил, что в первую очередь компания должна решить ряд оперативных задач, связанных с операционной деятельностью.

"Также я анонсировал среди правления и коллег проведение широкомасштабного аудита деятельности всех филиалов и хозяйств компании. Анализ будет касаться финансово-экономической деятельности, управленческих решений и кадровых назначений", - добавил Жмак.

Теги: #программа #уз
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