"Укрзализныця" разрабатывает программы по стратегическому планированию развития компании – глава УЗ

Правление АО "Укрзализныця" (УЗ) в настоящее время разрабатывает программы стратегического планирования развития компании, сообщил глава УЗ Владимир Жмак на своем Telegram-канале по итогам первого заседания правления после своего назначения.

"Уже определены основные проблемы и разрабатываются дорожные карты для их преодоления. По каждому направлению закрепляются ответственные, которые в четко определенные сроки должны достичь положительных результатов", - рассказал он.

При этом он отметил, что в первую очередь компания должна решить ряд оперативных задач, связанных с операционной деятельностью.

"Также я анонсировал среди правления и коллег проведение широкомасштабного аудита деятельности всех филиалов и хозяйств компании. Анализ будет касаться финансово-экономической деятельности, управленческих решений и кадровых назначений", - добавил Жмак.