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19:01 03.09.2020

"Укрзализныця" хочет отменить плату при работе с малодеятельными станциями

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"Укрзализныця" хочет отменить плату при работе с малодеятельными станциями

АО "Укрзализныця" рассматривает возможность отмены взимания платы при работе с малодеятельными станциями

"Компания рассматривает возможность отмены взимания платы при работе с малодеятельными станциями. В случае принятия соответствующего решения клиенты "Укрзализныци" получат более выгодные условия работы с отраслью, которые особенно актуальны в период экономической турбулентности", - отмечается в сообщении в телеграм-канале "Укрзализныци" вечером в четверг.

В настоящее время соответствующий вопрос находится на стадии обсуждения.

Теги: #льгота #клиенты #уз
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Интерфакс-Украина
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