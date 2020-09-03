"Укрзализныця" хочет отменить плату при работе с малодеятельными станциями

АО "Укрзализныця" рассматривает возможность отмены взимания платы при работе с малодеятельными станциями

"Компания рассматривает возможность отмены взимания платы при работе с малодеятельными станциями. В случае принятия соответствующего решения клиенты "Укрзализныци" получат более выгодные условия работы с отраслью, которые особенно актуальны в период экономической турбулентности", - отмечается в сообщении в телеграм-канале "Укрзализныци" вечером в четверг.

В настоящее время соответствующий вопрос находится на стадии обсуждения.