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18:13 03.09.2020

Владелец горящей квартиры на 24 этаже спасен, идет ликвидация пожара – ГСЧС Киева

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Владелец горящей квартиры на 24 этаже спасен, идет ликвидация пожара – ГСЧС Киева

В Киеве ведется тушение пожара, возникшего в квартире на 24 этаже 25-этажного жилого дома по ул.Сикорского, владелец квартиры спасен, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Шевченковском районе по ул. Сикорского, 4 в 25-этажном жилом доме возник пожар в квартире на 24 этаже. Спасен владелец квартиры", - сообщается в Телеграм-канале ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 43 человека личного состава и 11 единиц техники.

Ранее "Киев оперативный" сообщил о пожаре в одной из квартир на 24-м этаже многоэтажного жилого дома неподалеку от посольства США, и что в поисках спасения женщина вылезла из окна горящей квартиры и стоит на кондиционере.

 

Теги: #киев #гсчс #пожар
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