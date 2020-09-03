Владелец горящей квартиры на 24 этаже спасен, идет ликвидация пожара – ГСЧС Киева

В Киеве ведется тушение пожара, возникшего в квартире на 24 этаже 25-этажного жилого дома по ул.Сикорского, владелец квартиры спасен, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Шевченковском районе по ул. Сикорского, 4 в 25-этажном жилом доме возник пожар в квартире на 24 этаже. Спасен владелец квартиры", - сообщается в Телеграм-канале ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 43 человека личного состава и 11 единиц техники.

Ранее "Киев оперативный" сообщил о пожаре в одной из квартир на 24-м этаже многоэтажного жилого дома неподалеку от посольства США, и что в поисках спасения женщина вылезла из окна горящей квартиры и стоит на кондиционере.