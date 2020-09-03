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17:57 03.09.2020

Современный художественный театр в Минске объявляет забастовку

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Современный художественный театр (СХТ) в Минске в четверг объявил о начале забастовки в поддержку актера и телеведущего Дмитрия Дудинского.

"10 суток СХТ Минск не будет работать. Забастовка", - написал на своей странице в Facebook основатель и художественный руководитель театра Владимир Ушаков.

Накануне вечером были задержаны актеры и телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский. В четверг им дали по 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Ранее Дудинский и Кохно осудили в соцсетях задержания ОМОНом людей в очереди к магазину сувениров с национальной символикой Symbal.by.

Теги: #забастовка #театр #беларусь
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