Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на танкер Delfi

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на затонувший возле Одессы танкер Delfi компании Mister Drake PC.

Соответствующее решение от 1 сентября 2020 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Наложить арест на имущество компании – судовладельца Mister Drake PC (Великобритания…) судно Delfi (ІМО 8866266), с правом его перемещения, отдаления и удаления государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в лице Одесского филиала или другими лицами по поручению последнего", - говорится в решении суда.

Истец – Администрация морских портов Украины – пытается взыскать с Mister Drake PC 2,355 млн грн за ликвидацию последствий инцидента, что произошел с танкером Delfi.

"Администрация неоднократно обращалась к компании-судовладельцу с требованиями возмещения понесенных в ходе осуществления мероприятий по обеспечению безопасности мореплавания и соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды расходов. Однако никаких оплат ответчик не осуществил", - отмечается в тексте документа.

Заседание в деле о взыскании средств с владельца Delfi пройдет 23 сентября 2020 года.

Как сообщалось, специалисты ООО "Краншип" 26 августа 2020 года поставили затонувший возле одесского пляжа танкер Delfi на ровный киль.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 года – судно сорвало с якоря. Его владелец должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор, а 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами.

ГП "Администрация морских портов Украины" объявило конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi с начальной суммой 25 млн грн, так как 27 июля этот процесс перешел к государству после неудачных попыток за счет судовладельца, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную местного уровня.

11 августа началась подготовка к очередной попытке эвакуации севшего на мель рядом с одесским пляжем "Дельфин" танкера Delfi, которую предпримет компания "Краншип" за средства "Бруклин-Киев".

"Родился новый план подъема танкера. Внеконкурсное предложение, которое дает государству возможность не тратить на эту операцию бюджетные деньги, уже на выходных начали реализовывать", – написал совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.