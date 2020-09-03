США продолжают реализацию планов по выходу из ВОЗ – Помпео

Власти США по-прежнему работают над процессом выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по мнению Вашингтона, не смогла провести нужные ей реформы, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня администрация президента США Дональда Трампа продолжает реализацию (процесса - ИФ) выхода из ВОЗ. ВОЗ потерпела неудачу с крайне необходимыми реформами, начиная с демонстрации своей независимости от Коммунистической партии Китая", - написал он в Twitter.

Помпео напомнил, что США сократили масштабы сотрудничества с ВОЗ, в частности, в том, что касается финансирования организации и отправки экспертов. Госсекретарь добавил, что США найдут иных партнеров, нежели ВОЗ, и предоставят им финансирование с целью обеспечить безопасность граждан США и жителей других стран.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса COVID-19.

США в июле уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года. В Вашингтоне считают работу ВОЗ неэффективной, причем не только в ситуации с COVID-19.