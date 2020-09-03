События

17:03 03.09.2020

США продолжают реализацию планов по выходу из ВОЗ – Помпео

1 мин читать
США продолжают реализацию планов по выходу из ВОЗ – Помпео

Власти США по-прежнему работают над процессом выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по мнению Вашингтона, не смогла провести нужные ей реформы, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня администрация президента США Дональда Трампа продолжает реализацию (процесса - ИФ) выхода из ВОЗ. ВОЗ потерпела неудачу с крайне необходимыми реформами, начиная с демонстрации своей независимости от Коммунистической партии Китая", - написал он в Twitter.

Помпео напомнил, что США сократили масштабы сотрудничества с ВОЗ, в частности, в том, что касается финансирования организации и отправки экспертов. Госсекретарь добавил, что США найдут иных партнеров, нежели ВОЗ, и предоставят им финансирование с целью обеспечить безопасность граждан США и жителей других стран.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса COVID-19.

США в июле уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года. В Вашингтоне считают работу ВОЗ неэффективной, причем не только в ситуации с COVID-19.

Теги: #помпео #сша #воз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 03.09.2020
Госсекретарь Помпео потребовал от Беларуси освободить политзаключенного Виталия Шклярова

Госсекретарь Помпео потребовал от Беларуси освободить политзаключенного Виталия Шклярова

06:04 03.09.2020
Трамп угрожает прекратить выделение федеральных средств городам, власти которых не борются с актами насилия

Трамп угрожает прекратить выделение федеральных средств городам, власти которых не борются с актами насилия

03:45 03.09.2020
Генпрокурор США не удивится попыткам России и КНР вмешаться в американские выборы

Генпрокурор США не удивится попыткам России и КНР вмешаться в американские выборы

01:05 03.09.2020
SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

20:06 02.09.2020
США планируют вводить санкции против участников подавления протестов в Беларуси - Помпео

США планируют вводить санкции против участников подавления протестов в Беларуси - Помпео

16:54 02.09.2020
Трамп за три месяца сократил отрыв от Байдена до 7% - опрос

Трамп за три месяца сократил отрыв от Байдена до 7% - опрос

16:20 02.09.2020
Волкер вошел в независимый совет транспортной компании в Украине

Волкер вошел в независимый совет транспортной компании в Украине

08:10 02.09.2020
Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ может быть подписано в Белом доме 18 сентября

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ может быть подписано в Белом доме 18 сентября

07:02 02.09.2020
Трамп не допустит сноса памятников историческим личностям в Вашингтоне

Трамп не допустит сноса памятников историческим личностям в Вашингтоне

06:43 02.09.2020
США не присоединятся к инициативам по вакцинации против коронавируса, возглавляемым ВОЗ

США не присоединятся к инициативам по вакцинации против коронавируса, возглавляемым ВОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новое эпидемическое зонирование с 7 сентября: Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы в "красной" зоне

Владелец горящей квартиры на 24 этаже спасен, идет ликвидация пожара – ГСЧС Киева

Боец ВСУ погиб во время ликвидации пожара на Луганщине

ВСП, рассматривая ходатайства генпрокурора об отстранении судей ОАСК, проигнорировал факты следствия - НАБУ

Лукашенко заявил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального

ПОСЛЕДНЕЕ

Новое эпидемическое зонирование с 7 сентября: Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы в "красной" зоне

Владелец горящей квартиры на 24 этаже спасен, идет ликвидация пожара – ГСЧС Киева

Современный художественный театр в Минске объявляет забастовку

В Киеве неподалеку от посольства США начался пожар на 24-м этаже жилого дома

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на танкер Delfi

Киев профинансирует оздоровление детей из сел Киевской области, рядом с которыми расположены мусорный полигон и станция аэрации

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 713 аппаратов

Пожар в ЖК Taryan Towers в Киеве произошел из-за точечного возгорания гидроизоляции, повреждений здания нет – девелопер

Боец ВСУ погиб во время ликвидации пожара на Луганщине

Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский получили еще по 15 суток ареста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА