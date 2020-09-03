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16:53 03.09.2020

Киев профинансирует оздоровление детей из сел Киевской области, рядом с которыми расположены мусорный полигон и станция аэрации

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Киев профинансирует оздоровление детей из сел Киевской области, рядом с которыми расположены мусорный полигон и станция аэрации

 Депутаты Киевского городского совета на заседании в четверг приняли решение, которое предусматривает оздоровление детей из шести сел Киевской области, на территории которых размещены объекты города Киева.

Как сообщает пресс-служба горсовета, будет обеспечено оздоровление и отдых детей из сел Гнедин, Ревное, Счастливое, Вишенки Бориспольского района, села Подгорцы Обуховского района и села Ходосовка Киево-Святошинского района. "На территории этих населенных пунктов располагаются важные объекты города Киева - полигон захоронения твердых бытовых отходов №5 и Бортническая станция аэрации", - говорится в сообщении.

В целом город в 2021 году планирует обеспечить путевками более 600 детей.

"Практика обеспечения оздоровления детей из тех сел, где располагаются объекты города, Киева существует уже давно. Например, в 2018 году на эти цели мы выделили 2,5 млн грн, а уже в 2020 - почти 3,4 млн грн. В следующем году мы планируем расходы в размере 8 тыс на ребенка. Это стоимость путевки на 10 дней. На отдых и оздоровление могут рассчитать дети до 18 лет из 6 сел Киевской области", - рассказал председатель постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

Теги: #киев #дети #оздоровление
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