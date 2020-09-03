События

16:50 03.09.2020

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 713 аппаратов

2 мин читать
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 713 аппаратов

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 58 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже двенадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск был осуществлен в 08:46 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 15 минут после старта ракеты группа спутников Starlink, масса каждого из которых составляет 260 кг, отделилась от второй ступени и вышла на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 366 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже во второй раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Of Course, I Still Love You, находившейся в Атлантике в 634 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальное спасательное морское судно Ms. Tree в Атлантике должно было "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #спутники #интернет #spacex
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:05 03.09.2020
SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

03:53 01.09.2020
SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

02:33 18.08.2020
SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

12:31 17.08.2020
Интернет-связь в Беларуси восстановилась после кратковременного сбоя утром 17 августа

Интернет-связь в Беларуси восстановилась после кратковременного сбоя утром 17 августа

12:14 17.08.2020
В Беларуси начались проблемы с работой интернета

В Беларуси начались проблемы с работой интернета

14:33 12.08.2020
Доступ к интернету в Беларуси восстановлен

Доступ к интернету в Беларуси восстановлен

10:39 11.08.2020
В Беларуси третий день наблюдаются значительные проблемы с интернет-доступом

В Беларуси третий день наблюдаются значительные проблемы с интернет-доступом

18:11 10.08.2020
Мининфраструктуры хочет привлекать спутниковые сервисы для мониторинга инфраструктуры

Мининфраструктуры хочет привлекать спутниковые сервисы для мониторинга инфраструктуры

11:29 09.08.2020
Жители Беларуси в день выборов президента жалуются на проблемы с интернетом

Жители Беларуси в день выборов президента жалуются на проблемы с интернетом

11:06 07.08.2020
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новое эпидемическое зонирование с 7 сентября: Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы в "красной" зоне

Владелец горящей квартиры на 24 этаже спасен, идет ликвидация пожара – ГСЧС Киева

Боец ВСУ погиб во время ликвидации пожара на Луганщине

ВСП, рассматривая ходатайства генпрокурора об отстранении судей ОАСК, проигнорировал факты следствия - НАБУ

Лукашенко заявил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального

ПОСЛЕДНЕЕ

Новое эпидемическое зонирование с 7 сентября: Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы в "красной" зоне

Владелец горящей квартиры на 24 этаже спасен, идет ликвидация пожара – ГСЧС Киева

Современный художественный театр в Минске объявляет забастовку

В Киеве неподалеку от посольства США начался пожар на 24-м этаже жилого дома

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на танкер Delfi

США продолжают реализацию планов по выходу из ВОЗ – Помпео

Киев профинансирует оздоровление детей из сел Киевской области, рядом с которыми расположены мусорный полигон и станция аэрации

Пожар в ЖК Taryan Towers в Киеве произошел из-за точечного возгорания гидроизоляции, повреждений здания нет – девелопер

Боец ВСУ погиб во время ликвидации пожара на Луганщине

Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский получили еще по 15 суток ареста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА