Пожар в ЖК Taryan Towers в Киеве произошел из-за точечного возгорания гидроизоляции, повреждений здания нет – девелопер

Пожар на техническом этаже второй башни строящегося жилого комплекса (ЖК) Taryan Towers по ул. Иоанна Павла II (бывшая Патриса Лумумбы), 12 в Киеве произошел из-за возгорания гидроизоляционных материалов, повреждений здания нет, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян.

"Возгорание было точечным на внешней стороне технического этажа, длилось около 15 минут и локализовано силами нашей службы безопасности еще до приезда ГСЧС. Повреждений здания нет. Загорелся небольшой сегмент гидроизоляции, который находился на перекрытии, на внешней стороне здания. Среди возможных причин источника теплового воздействия рассматриваются окурок или искра. Мы выясняем подробности", - написал Мхитарян в Facebook в четверг.

По его словам, в здании установлены системы пожарной сигнализации и оповещения, управления эвакуацией и автоматические противопожарные системы. Кроме того, в домах установлены лифты транспортировки пожарных подразделений, как того требуют стройнормы.

"Можно констатировать, что это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден", – отмечает бизнесмен.

Как сообщала пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в среду, вечером 2 сентября произошел пожар в 35-этажном здании по ул. Ионна Павла II в Киеве. По ее данным, пожар был ликвидирован на площадь 15 кв. м.

Инвестиционно-девелоперская группа Taryan Group реализует в столице проект жилого комплекса премиум-класса Taryan Towers на три дома на ул. Иоанна Павла ІІ, 12 (ввод в эксплуатацию первой башни – в четвертом квартале 2020 года, всего комплекса – в конце 2023 года).