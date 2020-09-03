События

15:58 03.09.2020

Боец ВСУ погиб во время ликвидации пожара на Луганщине

1 мин читать
Боец ВСУ погиб во время ликвидации пожара на Луганщине

Во время ликвидации пожара в Луганской области найден погибшим военнослужащий Вооруженных сил Украины, которого считали без вести пропавшим, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - говорится в опубликованном в четверг на странице пресс-центра ООС сообщении.

Теги: #жертва #луганская_область #всу #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 03.09.2020
Пожар в ЖК Taryan Towers в Киеве произошел из-за точечного возгорания гидроизоляции, повреждений здания нет – девелопер

Пожар в ЖК Taryan Towers в Киеве произошел из-за точечного возгорания гидроизоляции, повреждений здания нет – девелопер

15:20 03.09.2020
Более 200 бойцов и спецтехника Сухопутных войск ВСУ были задействованы для локализации пожара на Харьковщине

Более 200 бойцов и спецтехника Сухопутных войск ВСУ были задействованы для локализации пожара на Харьковщине

14:13 03.09.2020
Зеленскому сообщили, что в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях 33 человека остались без жилья, а одной из причин рассматривают поджоги

Зеленскому сообщили, что в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях 33 человека остались без жилья, а одной из причин рассматривают поджоги

12:12 03.09.2020
В Луганской области ликвидированы три очага возгорания, продолжается тушение ещё трех – ГСЧС

В Луганской области ликвидированы три очага возгорания, продолжается тушение ещё трех – ГСЧС

10:32 03.09.2020
В ВСУ за сутки выявили почти полсотни новых заражений коронавирусом – Командование медсил

В ВСУ за сутки выявили почти полсотни новых заражений коронавирусом – Командование медсил

10:04 03.09.2020
Кабмин поможет пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях – Офис президента

Кабмин поможет пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях – Офис президента

09:53 03.09.2020
"Укрзализныця" совместно с ГСЧС тушит лесной пожар в Харьковской области

"Укрзализныця" совместно с ГСЧС тушит лесной пожар в Харьковской области

09:15 03.09.2020
В Двуречанском лесничестве продолжается тушение пожара на площади 100 га - ГСЧС

В Двуречанском лесничестве продолжается тушение пожара на площади 100 га - ГСЧС

08:02 03.09.2020
Пожар в Новомосковском лесничестве ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

Пожар в Новомосковском лесничестве ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

07:54 03.09.2020
Из-за пожара в Двуречанском лесничестве пострадал один человек, 33 человека отселены, уничтожено огнем 22 дома - ГСЧС

Из-за пожара в Двуречанском лесничестве пострадал один человек, 33 человека отселены, уничтожено огнем 22 дома - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСП, рассматривая ходатайства генпрокурора об отстранении судей ОАСК, проигнорировал факты следствия - НАБУ

Лукашенко заявил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального

Шмыгаль призвал глав Харьковской и Луганской ОГА как можно скорее оценить ущерб от пожаров

Горняки криворожской шахты "Жовтнева" объявили под землей акцию протеста с требованиями повысить зарплату и вернуть льготный стаж – Волынец

Люди, лишившиеся жилья в результате лесного пожара в Двуречанском районе на Харьковщине, получат помощь - Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев профинансирует оздоровление детей из сел Киевской области, рядом с которыми расположены мусорный полигон и станция аэрации

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 713 аппаратов

Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский получили еще по 15 суток ареста

Минобразования разработало алгоритм действий в случае подозрения Covid-19 у учеников или сотрудников профтехнических учреждений

Рада усилила ответственность за угон транспортного средства

Зеленский назвал недопустимым принуждение скрывать случаи заражения врачей коронавирусом со стороны руководства больниц

Основанием для введения санкций против РФ по инциденту с Навальным должен стать результат расследования, утверждают в ЕС

ВСП, рассматривая ходатайства генпрокурора об отстранении судей ОАСК, проигнорировал факты следствия - НАБУ

Лукашенко заявил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального

Шмыгаль поручил безотлагательно проверить учебные заведения в областях на предмет соблюдения противоэпидемических правил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА