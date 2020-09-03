Боец ВСУ погиб во время ликвидации пожара на Луганщине

Во время ликвидации пожара в Луганской области найден погибшим военнослужащий Вооруженных сил Украины, которого считали без вести пропавшим, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - говорится в опубликованном в четверг на странице пресс-центра ООС сообщении.