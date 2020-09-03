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15:49 03.09.2020

Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский получили еще по 15 суток ареста

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Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский получили еще по 15 суток ареста

Оппозиционер и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова получила еще 15 суток административного ареста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции.

"Суд Центрального района назначил Ольге еще 15 суток административного ареста", - сказали в пресс-службе.

Решение вынесено в соответствии с ч.3 ст.23.34 КоАП РБ (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Ковалькова была повторно задержана после выхода из изолятора.

Такое же наказание, в виде 15 суток ареста, получил в четверг еще один член президиума КС, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский. "Дылевскому присудили 15 суток ареста по ч.1 ст.23.34", - сообщили в пресс-службе КС.

Ковалькова и Дылевский в конце августа были приговорены к 10 суткам ареста и должны были выйти на свободу 3 сентября. Оба были обвинены в организации несанкционированного мероприятия. Оба являются членами президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

Теги: #оппозиция #арест #беларусь
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