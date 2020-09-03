Более 200 бойцов и спецтехника Сухопутных войск ВСУ были задействованы для локализации пожара на Харьковщине

С поступлением информации о возникновении пожара в лесном массиве вблизи одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, расположенных в Харьковской области, к месту происшествия были направлены личный состав и специальная техника, которые сразу приступили к тушению пожара, сообщает Командование Сухопутных войск ВСУ.

"Пламя распространялось очень быстро, поскольку погода была ветреная. До прибытия пожарных расчетов ГСЧС из городов Чугуева и Харькова, военнослужащие 92 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины делали все возможное, чтобы сдержать огонь", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Впоследствии, к локализации огня присоединились пожарные взвода других частей Чугуевского гарнизона.

"В общем, военными привлечено 4 пожарных машины и более 200 военнослужащих. Все время защитники работали бок о бок с пожарными ГСЧС и неравнодушными активистами. Бороться с огнем приходилось и днем и ночью и, в конце концов, стихию удалось обуздать. В настоящее время около 100 бойцов бригады продолжают работать в отдельных ячейках возгорания, чтобы не допустить распространения огня", - говорится в собщении.