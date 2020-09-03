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15:18 03.09.2020

Минобразования разработало алгоритм действий в случае подозрения Covid-19 у учеников или сотрудников профтехнических учреждений

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Минобразования разработало алгоритм действий в случае подозрения Covid-19 у учеников или сотрудников профтехнических учреждений

Министерство образования и науки Украины разработало алгоритм действий, в случае появления симптомов коронавирусной болезни Covid-19 у учеников или работников профтехнических учреждений.

"Если во время образовательного процесса у ученика или работника профтеха обнаружат признаки респираторного заболевания - администрация и медик заведения должны изолировать такого человека от коллектива и, при необходимости, вызвать скорую помощь", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, если у ученика профтеха появились симптомы респираторной болезни: он должен одеть маску и перейти во временную изоляцию - для этого заведение профобразования отводит отдельное помещение; медицинский работник проводит первичный осмотр ученика, измеряет температуру и при необходимости вызывает скорую; педагог (классный руководитель/мастер производственного обучения) сообщает родителей или лиц, их заменяющих, о выявленных симптомы.

Далее: медик или педагог профтеха отправляет ученика домой или передает родителям (если возраст ученика менее 18 лет). В случае госпитализации скорая помощь доставляет его в стационар; медицинский работник профтеха направляет экстренное сообщение о подозрении на инфекционное заболевание в местный лабораторный центр, а также регистрирует случай в журнале регистрации; в помещении, где находился ученик, проводится дополнительное проветривание и дезинфекция поверхностей; во время эпидемиологического расследования эпидемиологами лабораторного центра медработник или педагог помогает определить круг лиц, контактировавших с учеником.

В случае подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 ученики группы, где учился больной, и педагоги, с которыми он контактировал, самоизолируются на 14 дней, а для группы, которая находится на самоизоляции, директор профтеха обеспечивает дистанционное обучение (практика, в случае невозможности адаптации к технологиям дистанционного обучения, переносится на период до завершения самоизоляции).

Если у работника профтеха появились симптомы респираторной болезни: он должен надеть маску и перейти во временную изоляцию - для этого заведение профобразования отводит отдельное помещение; медицинский работник проводит первичный осмотр лица, измеряет температуру и при необходимости вызывает скорую; руководитель учреждения отправляет работника домой для дальнейшего обращения в больницу. Если есть потребность в госпитализации - скорая помощь доставляет работника в стационар; в помещении, где находился работник, проводится дополнительное проветривание и дезинфекция поверхностей; в случае подтверждения COVID-19 у работника, все участники образовательного процесса, с которыми он контактировал, самоизолируются на 14 дней.

"Важно, что никто из работников заведения, которые будут привлеченным к таким ситуациям, не может разглашать информацию о состоянии здоровья человека, в частности, его фамилию и имя", - подчеркивают в Минобразования.

Теги: #коронавирус #минобразования
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