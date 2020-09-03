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15:17 03.09.2020

Зеленский назвал недопустимым принуждение скрывать случаи заражения врачей коронавирусом со стороны руководства больниц

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Зеленский назвал недопустимым принуждение скрывать случаи заражения врачей коронавирусом со стороны руководства больниц

 Главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирования коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц, сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном селекторном совещании в четверг.

"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражения коронавирусом", - подчеркнул глава государства, сообщает пресс-служба президента.

Теги: #медики #коронавирус #зеленский
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