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14:58 03.09.2020

Основанием для введения санкций против РФ по инциденту с Навальным должен стать результат расследования, утверждают в ЕС

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Основанием для введения санкций против РФ по инциденту с Навальным должен стать результат расследования, утверждают в ЕС

Для решения вопроса о санкциях в отношении России необходимо сначала провести расследование, чтобы выявить лиц, виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"В настоящее время еще нет расследования, которое позволило бы определить виновных в случае отравления господина Навального", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

При этом он отметил, что заявления всех европейских лидеров требуют применения санкций в этом случае, но "в настоящий момент мы не знаем, кто виновен, и, следовательно, сложно говорить о санкциях".

"Нужно сначала провести расследование. А затем будет принято решение о последующих этапах в зависимости от результатов расследования", - объяснил представитель Борреля.

Теги: #ес #навальный #отравление
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