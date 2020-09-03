Лукашенко заявил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией.

"Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Минске в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

По его словам, разговор был перехвачен накануне.

"Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи", - уточнил Лукашенко.

По его словам, перехват разговора осуществила белорусская радиоэлектронная военная разведка.

"Поскольку там (на западных границах Беларуси - ИФ) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами", - добавил он.

Лукашенко предположил, что группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель, для ее администрации факты, может быть, и заявление, которое она сделала. "Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", - посетовал президент Беларуси.

"Поэтому, я думаю, Бортникову с Нарышкиным (руководители российских спецслужб - ИФ) надо будет серьезно разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо", - пообещал он.