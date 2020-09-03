Шмыгаль поручил безотлагательно проверить учебные заведения в областях на предмет соблюдения противоэпидемических правил

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву и и.о. министра образования и науки Сергею Шкарлету безотлагательно провести проверки учебных заведений в областях на соблюдение противоэпидемических правил.

"За последние сутки было выявлено 149 случаев заболевания COVID-19 среди детей. Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву и и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет совместно с Госпотребслужбой безотлагательно провести проверки учебных заведений в областях на соблюдение противоэпидемических правил", - сообщает пресс-служба правительства.

Шмыгаль отметил, что случайным образом должны быть проверены не менее 5 учебных заведений в каждой из областей, а особенно стоит обратить внимание на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильная.

Премьер также поручил главам областных и районных государственных администраций взять под контроль ситуацию в учебных заведениях.

Шмыгаль подчеркнул, что по результатам этой проверки правительством могут быть приняты, в том числе, и кадровые решения.