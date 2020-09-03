События

14:06 03.09.2020

Шмыгаль поручил безотлагательно проверить учебные заведения в областях на предмет соблюдения противоэпидемических правил

1 мин читать
Шмыгаль поручил безотлагательно проверить учебные заведения в областях на предмет соблюдения противоэпидемических правил

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву и и.о. министра образования и науки Сергею Шкарлету безотлагательно провести проверки учебных заведений в областях на соблюдение противоэпидемических правил.

"За последние сутки было выявлено 149 случаев заболевания COVID-19 среди детей. Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву и и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет совместно с Госпотребслужбой безотлагательно провести проверки учебных заведений в областях на соблюдение противоэпидемических правил", - сообщает пресс-служба правительства.

Шмыгаль отметил, что случайным образом должны быть проверены не менее 5 учебных заведений в каждой из областей, а особенно стоит обратить внимание на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильная.

Премьер также поручил главам областных и районных государственных администраций взять под контроль ситуацию в учебных заведениях.

Шмыгаль подчеркнул, что по результатам этой проверки правительством могут быть приняты, в том числе, и кадровые решения.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #учебные_заведения #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:51 03.09.2020
Шмыгаль призвал глав Харьковской и Луганской ОГА как можно скорее оценить ущерб от пожаров

Шмыгаль призвал глав Харьковской и Луганской ОГА как можно скорее оценить ущерб от пожаров

12:10 03.09.2020
Правительство планирует приватизацию каждого из госбанков

Правительство планирует приватизацию каждого из госбанков

12:05 03.09.2020
За сутки в Киеве подтвердили 280 новых случаев COVID-19, среди них 26 детей – Кличко

За сутки в Киеве подтвердили 280 новых случаев COVID-19, среди них 26 детей – Кличко

12:03 03.09.2020
У здания Кабмина проходит митинг против частичного запрета на проведение концертов, присутствуют Полякова и Alyona Alyona

У здания Кабмина проходит митинг против частичного запрета на проведение концертов, присутствуют Полякова и Alyona Alyona

11:22 03.09.2020
С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 млрд грн плановых поступлений – Кличко

С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 млрд грн плановых поступлений – Кличко

10:32 03.09.2020
В ВСУ за сутки выявили почти полсотни новых заражений коронавирусом – Командование медсил

В ВСУ за сутки выявили почти полсотни новых заражений коронавирусом – Командование медсил

10:29 03.09.2020
Одиннадцать больных Covid-19 скончались за сутки на Львовщине, еще в трех областях по 5 жертв – СНБО

Одиннадцать больных Covid-19 скончались за сутки на Львовщине, еще в трех областях по 5 жертв – СНБО

10:28 03.09.2020
Кабмин выделил средства на закупку препарата "ремдесивир" – Степанов

Кабмин выделил средства на закупку препарата "ремдесивир" – Степанов

10:23 03.09.2020
Власти Франции планируют направить 100 млрд евро на перезапуск экономики после пандемии

Власти Франции планируют направить 100 млрд евро на перезапуск экономики после пандемии

10:18 03.09.2020
Эффективная система тестирования на COVID-19 в Украине до сих пор не создана – Ковтонюк

Эффективная система тестирования на COVID-19 в Украине до сих пор не создана – Ковтонюк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСП, рассматривая ходатайства генпрокурора об отстранении судей ОАСК, проигнорировал факты следствия - НАБУ

Лукашенко заявил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального

Шмыгаль призвал глав Харьковской и Луганской ОГА как можно скорее оценить ущерб от пожаров

Горняки криворожской шахты "Жовтнева" объявили под землей акцию протеста с требованиями повысить зарплату и вернуть льготный стаж – Волынец

Люди, лишившиеся жилья в результате лесного пожара в Двуречанском районе на Харьковщине, получат помощь - Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Основанием для введения санкций против РФ по инциденту с Навальным должен стать результат расследования, утверждают в ЕС

ВСП, рассматривая ходатайства генпрокурора об отстранении судей ОАСК, проигнорировал факты следствия - НАБУ

Лукашенко заявил о перехвате телефонного разговора, который свидетельствует о фальсификации информации об отравлении Навального

Зеленскому сообщили, что в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях 33 человека остались без жилья, а одной из причин рассматривают поджоги

Горняки криворожской шахты "Жовтнева" объявили под землей акцию протеста с требованиями повысить зарплату и вернуть льготный стаж – Волынец

Полиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой в г.Украинка

Люди, лишившиеся жилья в результате лесного пожара в Двуречанском районе на Харьковщине, получат помощь - Аваков

Президенту банка "Аркада" сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста - прокуратура

В Луганской области ликвидированы три очага возгорания, продолжается тушение ещё трех – ГСЧС

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди с грозами и снижение температуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА