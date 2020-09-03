События

13:08 03.09.2020

Полиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой в г.Украинка

2 мин читать
Полиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой в г.Украинка

 При проведении оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и свидетельских полицейские Киевской области установили, что к совершению хулиганских действий в одном из кафе г.Украинка причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из Киева, в томе числе - и граждане Российской Федерации.

"Сейчас уже проведено 10 обысков по установленным адресам участников инцидента. Пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает. ", - сообщает в четверг Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Продолжаются расследования в двух уголовных производствах, открытых по фактам совершения хулиганства с применением оружия и по факту сокрытия преступления - по ч. 4 ст. 296, ст. 396 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и участникам конфликта.

Как сообщалось ранее, в среду вечером группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка и устроила конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

"Всего прозвучало до 10 выстрелов. Об этом местные жители в 19.15 сообщили в Обуховский отдела полиции. Наряды групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции были на месте происшествия уже через 20 минут. Однако участники конфликта и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы. Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер", - рассказали в полиции.

Теги: #стрельба #полиция #украинка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:47 03.09.2020
Начальник полиции Киева призывает нардепов поддержать усиление ответственности за угон автомобилей

Начальник полиции Киева призывает нардепов поддержать усиление ответственности за угон автомобилей

09:21 03.09.2020
Начальнику полиции Киева предложили взятку за "крышевание" автоугонщиков

Начальнику полиции Киева предложили взятку за "крышевание" автоугонщиков

03:46 03.09.2020
В Киеве в результате конфликта у офиса общественной организации телесные повреждения получили трое полицейских – нацполиция

В Киеве в результате конфликта у офиса общественной организации телесные повреждения получили трое полицейских – нацполиция

17:14 02.09.2020
Патрульные разыскали мужчину, который предположительно утром в Киеве нанес телесные повреждения нардепу Полякову

Патрульные разыскали мужчину, который предположительно утром в Киеве нанес телесные повреждения нардепу Полякову

14:26 02.09.2020
В Умани сейчас находится около полусотни паломников-хасидов, порядок будет обеспечивать более пятисот полицейских – Нацполиция

В Умани сейчас находится около полусотни паломников-хасидов, порядок будет обеспечивать более пятисот полицейских – Нацполиция

11:52 02.09.2020
Во Львовской области сотрудница Нацполиции под заказ собирала информацию о телефонных звонках граждан - ГБР

Во Львовской области сотрудница Нацполиции под заказ собирала информацию о телефонных звонках граждан - ГБР

13:41 01.09.2020
Благодаря системе "Безопасный город" полицейские Киева задержали злоумышленников, неделю удерживающих в заложниках бизнесмена – Крищенко

Благодаря системе "Безопасный город" полицейские Киева задержали злоумышленников, неделю удерживающих в заложниках бизнесмена – Крищенко

17:04 31.08.2020
В Люботине Харьковской области обнаружен крупный тайник с боеприпасами – полиция

В Люботине Харьковской области обнаружен крупный тайник с боеприпасами – полиция

14:41 31.08.2020
Полиция Украины получила ряд доказательств невиновности нацгвардейца Маркива в убийстве итальянского журналиста Рокелли - Аваков

Полиция Украины получила ряд доказательств невиновности нацгвардейца Маркива в убийстве итальянского журналиста Рокелли - Аваков

22:25 30.08.2020
Правоохранители разыскивают двух человек, по подозрению в причастности к поджогу автомобиля журналистов программы "Схемы" - Небытов

Правоохранители разыскивают двух человек, по подозрению в причастности к поджогу автомобиля журналистов программы "Схемы" - Небытов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Люди, лишившиеся жилья в результате лесного пожара в Двуречанском районе на Харьковщине, получат помощь - Аваков

Президенту банка "Аркада" сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста - прокуратура

За сутки в Киеве подтвердили 280 новых случаев COVID-19, среди них 26 детей – Кличко

У здания Кабмина проходит митинг против частичного запрета на проведение концертов, присутствуют Полякова и Alyona Alyona

В Офисе президента опровергли встречу Зеленского с братьями Суркисами накануне решения Печерского суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Люди, лишившиеся жилья в результате лесного пожара в Двуречанском районе на Харьковщине, получат помощь - Аваков

Президенту банка "Аркада" сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста - прокуратура

В Луганской области ликвидированы три очага возгорания, продолжается тушение ещё трех – ГСЧС

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди с грозами и снижение температуры

За сутки в Киеве подтвердили 280 новых случаев COVID-19, среди них 26 детей – Кличко

У здания Кабмина проходит митинг против частичного запрета на проведение концертов, присутствуют Полякова и Alyona Alyona

В Офисе президента опровергли встречу Зеленского с братьями Суркисами накануне решения Печерского суда

Тайфун "Майсак" обрушился на Южную Корею, более 270 тыс. домов остались без электричества

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине призвала стороны прилагать усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия на Донбассе

В ВСУ за сутки выявили почти полсотни новых заражений коронавирусом – Командование медсил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА