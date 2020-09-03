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12:46 03.09.2020

Люди, лишившиеся жилья в результате лесного пожара в Двуречанском районе на Харьковщине, получат помощь - Аваков

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Люди, лишившиеся жилья в результате лесного пожара в Двуречанском районе на Харьковщине, получат помощь - Аваков

 Люди, оставшиеся без домов в результате пожара на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области, получат материальную помощь, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня состоится заседание специальной комиссии. Сейчас через несколько минут, состоится онлайн-связь с премьер-министром и президентом. Будет принято решение о выделении средств", - сказал Аваков журналистам в с.Горобьевка Харьковской области в четверг.

"Средства будут выделяться по тем стандартам, которые мы в последнее время применяли в такого рода случаях. Полностью сгоревшие домовладения будут получать примерно 300 тыс.грн, а там будет специальная комиссия, которая будет оценивать", - добавил министр.

Министр социальной политики Марина Лазебная, также участвовавшая в брифинге добавила, что уже сформированы списки домов, которые сгорели полностью или были повреждены огнем.

Вместе с тем, она отметила, что намерена пообщаться с представителями местной власти.

"У людей нет документов на дома, у людей сгорели документы, то, что они наживали годами, поэтому я хочу понять, как сегодня еще местная власть, которая должна заниматься людьми, как сегодня они планируют решать все вопросы", - сказала Лазебная.

Как сообщалось, 2 сентября днем на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га, в т.ч. 100 га верхового леса. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью был госпитализирован 1 человек

По состоянию 7:00 3 сентября продолжалось тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка были ликвидированы.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #пожары #аваков #харьковская_область
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