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12:17 03.09.2020

Президенту банка "Аркада" сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста - прокуратура

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Президенту банка "Аркада" сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста - прокуратура

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева детективы Следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении президенту АО АКБ "Аркада" в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК Украины).

"Проведенным досудебным расследованием установлено, что в июне 2018г подозреваемый, занимая должность председателя правления АО АКБ "АРКАДА", вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является АО АКБ "Аркада", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, информируют в горпрокуратуре, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с "Аркадой" и подконтрольные непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн грн.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В помещении АО АКБ "Аркада", а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что на основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.

Теги: #аркада #банк #прокуратура #подозрение
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