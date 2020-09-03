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12:11 03.09.2020

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди с грозами и снижение температуры

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В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди с грозами и снижение температуры

В ближайшие сутки, 4 сентября, с Центральной Европы на большую часть территории Украины переместится более прохладный и влажный воздух, поэтому температура почти везде, кроме запада, снизится, сообщает в четверг Укргиброметцентр.

В пятницу ночью в большинстве северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме западных и восточных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с, на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, в западных областях 8-13°; днем 20-25°, в южных, восточных, Днепропетровской областях и Крыму 26-31°.

В Киеве - кратковременный дождь, ночью возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 15-17°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 сентября самая высокая температура днем была 32,5 в 1897г., самая низкая ночью 4,6 в 1997г.

5 сентября в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, дожди, грозы, в Херсонской и Запорожской областях местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный ( на востоке – юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на востоке и юге страны до 19°, днем 22-27°.

В Киеве – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

3 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 24-26°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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