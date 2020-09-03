За сутки в Киеве подтвердили 280 новых случаев COVID-19, среди них 26 детей – Кличко

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 280 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко

"26 из них - дети. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 222 киевлян", - написал Кличко на своем телеграмм-канале в четверг.

Также коронавирус подтвержден у 14 медиков.

Всего по состоянию на утро 3 сентября в Киеве подтверждены 14158 случаев COVID-19.

Среди заболевших 142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 112 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, 17 девочек в возрасте от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 12 лет.

В больницы столицы госпитализированы 34 пациента, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 103 человека. Всего коронавирус преодолели 4553 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 73 случая. В Соломенском – 35 случаев, в Деснянском районе – 34 случая.