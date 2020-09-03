Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине призвала стороны прилагать усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия на Донбассе

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч Трехсторонней контактной группы и ее Рабочих групп призвала стороны и впредь прилагать все необходимые усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия.

"Я рада отметить, что "Меры по усилению режима прекращения огня", вступившие в силу 27 июля 2020 г., в целом продолжают эффективно действовать. Призываю стороны и впредь прилагать все необходимые усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия, которое является непременной предпосылкой для мирного решения конфликта на востоке Украины", - заявила Грау в среду, говорится в пресс-релизе, распространенном ОБСЕ.

Она отметила, что наряду с обсуждением приверженности режиму прекращения огня, Рабочая группа по безопасности достигла общего понимания по проекту "Рамочного решения относительно противоминной деятельности", а также по новым участкам разминирования и разведения сил и средств, как это было поручено лидерами "Нормандской четверки" на их встрече в Париже в декабре прошлого года.

"Однако, из-за продолжающейся дискуссии относительно соответствия постановления Верховной Рады Украины № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Минским соглашениям, к окончательному принятию решений в ТКГ сегодня прийти не удалось. Данная дискуссия препятствовала прогрессу и в других рабочих группах", - пояснила посол.

Также Грау сообщила, что рабочая группа по гуманитарным вопросам обсуждала взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц, связанных с конфликтом. Помимо данной темы, участники обсудили ход подготовки к одновременному открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области, добавила она.

"Экономическая рабочая группа занималась вопросами водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и проблемами экологии. Дискуссия Политической рабочей группы, как и на прошлом заседании две недели назад, преимущественно была посвящена постановлению Верховной Рады Украины N 795-IX, что снова не позволило обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию Минских соглашений", - указала спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине.