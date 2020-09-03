В ВСУ за сутки выявили почти полсотни новых заражений коронавирусом – Командование медсил

47 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 было зафиксировано за сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ), болеют 612 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в четверг утром.

В обнародованной на странице Командования медсил ВСУ в соцсети Фейсбук информации следует, что из общего числа заболевших за сутки на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Хмельницкая ЦРБ - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 38 человек (Львовская обл. - 13 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Киевская обл. - 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Одесская обл. - 7 военнослужащих, Ровенская обл. - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ивано-Франковская обл. - 2 военнослужащих, Хмельницкая, Винницкая, Харьковская и Черновицкая обл. - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 10.00 четверга в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 612 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 1 201 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 524 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 104 человека.