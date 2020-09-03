События

10:18 03.09.2020

В Минске задержаны известные телеведущие Дудинский и Кохно

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В Минске задержаны телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно, которые ранее осудили в соцсетях задержания ОМОНом людей в очереди к магазину сувениров с национальной символикой Symbal.by.

Жена Дудинского Катерина Раецкая сообщила в своем Facebook в четверг, что ее муж вместе с Кохно "провели ночь "на передержке" на Окрестина". "Мы с Надей Кохно (жена Кохно, - ИФ) с 09:00 утра и весь день планируем ждать у суда Центрального района (предварительная информация) вестей о заседании, чтобы следить за новостями", - написала Раецкая.

Пресс-служба МВД сообщила, что предоставит комментарий по поводу задержания телеведущих позже.

Как сообщалось, в конце июня в Минске ОМОН задержал в очереди к магазину сувениров с национальной символикой более 10 человек, в том числе фотокорреспондента агентства "БелаПАН". В минской милиции поясняли задержания тем, что люди якобы препятствовали проезду одного автомобиля, из-за чего произошла массовая драка. Ее участники повредили машину.

Вместе с тем, на размещенных в социальных сетях записях было видно, что ОМОН задерживает людей из очереди, а не участников конфликта с автомобилем.

Ранее милиция изъяла у магазина symbal.by партию футболок с надписью "ПСИХОЗ%". После этого магазин стали проверять различные органы, из-за чего его работа была фактически приостановлена. В итоге магазин сообщил о том, что его работа будет полностью остановлена. Он специализировался на продаже маек, сувенирах, аксессуарах с национальной символикой, в том числе с бело-красно-белым флагом (флаг Беларуси 1991-1995гг.).

Теги: #телеведущие #омон #беларусь
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