Кабмин поможет пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях – Офис президента

Правительство Украины готовит проект помощи пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях, сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг утром.

"Мы должны давать отпор этой стихии, желаю вдохновения всем пожарным. В такую жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей - прежде всего к оказанию медицинской помощи, возможности эвакуации, а дальше - финансовой и профессиональной поддержке, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Сообщается, что накануне вечером к месту ЧП отбыли вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Марина Лазебная.

"Они - на прямой связи с Офисом президента, предоставляя в срочном порядке все детали развития ситуации. Глава государства держит ситуацию под личным контролем. Он выражает искренние соболезнования в связи с гибелью человека в Луганской области и ожидает эффективного решения проблем пострадавших", - говорится в сообщении.