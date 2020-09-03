В Двуречанском лесничестве продолжается тушение пожара на площади 100 га - ГСЧС

В Харьковской области по состоянию 7:00 четверга, 3 сентября продолжается тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка ликвидированы, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб", - говорится в сообщении.

были эвакуированы 52 человека из близлежащих сел.

Как сообщалось,в среду днем на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га, в т.ч. 100 га верхового леса. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.