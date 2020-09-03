События

09:15 03.09.2020

В Двуречанском лесничестве продолжается тушение пожара на площади 100 га - ГСЧС

1 мин читать
В Двуречанском лесничестве продолжается тушение пожара на площади 100 га - ГСЧС

 В Харьковской области по состоянию 7:00 четверга, 3 сентября продолжается тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка ликвидированы, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб", - говорится в сообщении.

были эвакуированы 52 человека из близлежащих сел.

Как сообщалось,в среду днем на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га, в т.ч. 100 га верхового леса. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #гсчс #пожар #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:02 03.09.2020
Пожар в Новомосковском лесничестве ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

Пожар в Новомосковском лесничестве ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

07:54 03.09.2020
Из-за пожара в Двуречанском лесничестве пострадал один человек, 33 человека отселены, уничтожено огнем 22 дома - ГСЧС

Из-за пожара в Двуречанском лесничестве пострадал один человек, 33 человека отселены, уничтожено огнем 22 дома - ГСЧС

22:05 02.09.2020
Спасатели ликвидировали пожар в 35-этажной новостройке в Печерском районе столицы – ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в 35-этажной новостройке в Печерском районе столицы – ГСЧС

20:29 02.09.2020
Площадь пожара в лесничестве на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью сгорело - Кучер

Площадь пожара в лесничестве на Харьковщине достигла 500 га, близлежащее село полностью сгорело - Кучер

19:53 02.09.2020
Полиция начала расследование пожаров на территории лесничеств в Харьковской области

Полиция начала расследование пожаров на территории лесничеств в Харьковской области

19:50 02.09.2020
В Харьковской области из-за лесного пожара закрыто железнодорожное движение на участке Двуречная – Молчаново – "Укрзализныця"

В Харьковской области из-за лесного пожара закрыто железнодорожное движение на участке Двуречная – Молчаново – "Укрзализныця"

19:39 02.09.2020
На места пожаров в Луганской и Харьковской области вылетит правительственная команда - Шмыгаль

На места пожаров в Луганской и Харьковской области вылетит правительственная команда - Шмыгаль

18:30 02.09.2020
Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине

Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине

17:41 02.09.2020
Площадь пожара в Дуречанском лесничестве увеличилась до 400 га, есть угроза распространения пламени на соседнее село

Площадь пожара в Дуречанском лесничестве увеличилась до 400 га, есть угроза распространения пламени на соседнее село

14:26 02.09.2020
В Попасной сгорели 7 нежилых зданий, полицейские устанавливают причины пожара

В Попасной сгорели 7 нежилых зданий, полицейские устанавливают причины пожара

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове на авторынке "Барабашово" произошел взрыв

В Украине зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки, заболели 2430 человек

Премьер Украины заявил о нарушениях при принятии Печерским судом решения в пользу Сурксисов в споре с ПриватБанком о $350 млн

Адвокат ПриватБанка заявляет о проигрыше в Печерском райсуде в споре с Суркисами о $350 млн

ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе – Офис президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Начальник полиции Киева призывает нардепов поддержать усиление ответственности за угон автомобилей

Задержаны лица, заминировавшие офис ОПЗЖ в Киеве – прокуратура

В Харькове на авторынке "Барабашово" произошел взрыв

Начальнику полиции Киева предложили взятку за "крышевание" автоугонщиков

В Украине зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки, заболели 2430 человек

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26 млн, число жертв - 860 тыс. - университет Хопкинса

В Луганской области ликвидировано 16 пожаров, погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы - ГСЧС

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Под Киевом фура на высокой скорости влетела в автомобиль патрульных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА