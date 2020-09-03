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08:17 03.09.2020

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26 млн, число жертв - 860 тыс. - университет Хопкинса

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Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26 млн, число жертв - 860 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире, по состоянию на 08:00 четверга, достигло 26 млн 031 тыс. 410 человек, увеличившись за сутки на 281 тыс. 768, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 863 тыс. 028 против 857 тыс. 015 днем ранее, излечились 17,29 млн.

Более 3 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.

В США, на 08:00 мск четверга, суммарно выявлено 6 млн 113 тыс. 510 инфицированных, скончались 185 тыс. 720 человек, выздоровели более 2,2 млн.

В Бразилии число заразившихся возросло до 3 млн 997 тыс. 865, скончались 123 тыс. 780 человек, поправились 3,38 млн.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заболевших составило на утро четверга 3 млн 853 тыс. 406 при 67 тыс. 376 летальных исходах и 2,97 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 111,3. В США на 1 млн населения скончалось 573 человека, Бразилии - 582, Индии - 49.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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