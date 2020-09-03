Пожар в Новомосковском лесничестве ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГСЧС

В Харьковской области пожар, что возник вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета на территории Новомосковского лесничества локализован, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 3 сентября открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

.К тушению привлечены 211 человек и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 24 человека личного состава и 5 единиц техники.