Из-за пожара в Двуречанском лесничестве пострадал один человек, 33 человека отселены, уничтожено огнем 22 дома - ГСЧС

В Харьковской области из-за пожара на территории Двуречанского лесничества уничтожено огнем 22 дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратилась 1 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 сентября в 12 час. 54 мин. вблизи с. Горобьевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве. Около 15 ч. за сильного порывистого ветра (до 15 м / с) переменных направлений пожар распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратилась 1 человек, - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Общая площадь пройденная огнем ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара.

"По состоянию на 7 ч. 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га", - подытожили в ГСЧС.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет.