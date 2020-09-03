Под Киевом фура на высокой скорости влетела в автомобиль патрульных

В Киевской области на 63 км автодороги М-05 "Киев — Одесса" в среду водитель фуры не увидел на обочине трассы припаркованную патрульную машину и влетел в нее на высокой скорости, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Именно в это время двое патрульных Алина и Павел находились в машине. Для находчивых комментаторов сразу скажем - патрульные стояли с включенным спецсигналами и с соблюдением ПДД. Но даже после такой страшной аварии патрульные не забыли о своих обязанностях! Алина долго объясняла врачам, что ей нельзя повредить форму, потому что скоро возвращаться на службу", - говорится в сообщении на официальной на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в среду вечером