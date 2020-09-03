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05:02 03.09.2020

Офис генпрокурора возобновил расследование уголовных производств, в которых установлены нарушения Европейским судом по правам человека

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Офис генпрокурора возобновил расследование уголовных производств, в которых установлены нарушения Европейским судом по правам человека

Офис Генерального прокурора Украины возобновил расследование уголовных производств, в которых установлены нарушения Европейским судом по правам человека, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Более 70 дел о пытках и других формах жестокого обращения еще с 2013 года находятся на контроле Комитета министров Совета Европы. ЕСПЧ установил нарушение в них Украиной Конвенции о защите прав человека и основных свобод из-за ненадлежащего обращения с лицами, находившимися под контролем государства, и неэффективность расследования уголовных производств по таким фактам", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора в среду вечером.

Начиная с мая текущего года, состояние расследования уголовных производств этой категории взято на контроль Офисом генпрокурора.

"По результатам проведенного прокурорами подразделения по противодействию пыткам анализа, руководством Офиса генерального прокурора отменено 27 незаконных постановлений следователей о закрытии таких уголовных производств, в 30 производствах предоставлено подробные указания с учетом имеющихся решений Европейского суда по правам человека", - отмечается в сообщении.

В офисе генпрокурора подчеркивают, что благодаря принятым мерам, в 2020 году удалось значительно активизировать ход расследования уголовных производств, связанных с применением насилия со стороны правоохранителей.

"В частности, за 8 месяцев этого года за совершение пыток было сообщено о подозрении 18 правоохранителям, тогда как за весь 2019 только 2, за превышение власти и служебных полномочий, сопряженное с применением насилия сообщено о подозрении 86 правоохранителям, за 2019 – 44", - подытожили в Офисе генпрокурора.

 

Теги: #ес #офис_генпрокурора #украина
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