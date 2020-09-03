В Киеве в результате конфликта у офиса общественной организации телесные повреждения получили трое полицейских – нацполиция

В Киеве в результате конфликта у офиса общественной организации телесные повреждения получили трое полицейских, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

"2 сентября, трое сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины прибыли в офис общественной организации на улице Тургеневская для проведения процессуальных действий. В результате между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в ночь на четверг.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.