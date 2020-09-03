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03:45 03.09.2020

Генпрокурор США не удивится попыткам России и КНР вмешаться в американские выборы

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Генпрокурор США не удивится попыткам России и КНР вмешаться в американские выборы

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что не удивился бы попыткам России, как и любой другой страны, вмешаться в избирательный процесс в США.

"Я согласен с тем, что есть некоторая предварительная деятельность, которая свидетельствует о том, что они (Россия - ИФ) могут попытаться. Меня бы не удивило, если бы Россия попробовала сделать еще раз тоже, что и раньше", - сказал генпрокурор США в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что "не удивился бы" таким попыткам и "какой-либо другой страны".

Между тем, по мнению Барра, Китай более "агрессивен" в своих попытках повлиять на США, чем Россия.

"Я пришел к этому выводу, поскольку видел разведывательные данные", - уточнил генпрокурор.

Тема иностранного вмешательства в американские выборы активно обсуждается в американских политических кругах с тех пор, как поступили данные о якобы попытках РФ повлиять на выборы в 2016 году. Российская сторона неоднократно заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.

Теги: #сша #россия #мнение #выборы
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